Nova oprema za meštane Popinaca

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Savet Mesne zajednice Popinci nastavlja s unapređenjem uslova za život meštana. U seoskoj ambulanti postavljena su dva nova klima-uređaja, dok je školski teren za male sportove dobio nove golove i mreže. Nabavku golova finansirala je Opština Pećinci, a mreže je donirao Sportski savez opštine. Prema rečima predsednika Mesne zajednice, cilj je unaprediti uslove za rad ambulante i boravak pacijenata, ali i da deca imaju bolje mogućnosti za bavljenje sportom. U narednom periodu očekuje se i rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole u Popincima.