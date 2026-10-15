Saniran kvar na vodovodnoj mreži

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži na Bulevaru Konstantina Velikog, danas je došlo do privremenog prekida u vodosnabdevanju pojedinih delova grada, saopštilo je JKP „Vodovod”.

Bez vode su od 8.30 do 13.30 časova bili potrošači u delu Bulevara Konstantina Velikog, na potezu od Crvene česme do Ulice 16. divizije, kao i u delu naselja Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova, pritisak u vodovodnoj mreži bio je smanjen, uz mogućnost povremenog nestanka vode u stambenim zgradama u svim mitrovičkim naseljima, drugim višespratnim objektima, kao i u naseljenom mestu Šašinci.

Iz JKP „Vodovod” upozorili su da je nakon završetka radova moglo doći do zamućenja vode, pa su potrošačima preporučili da puštaju vodu iz slavine dok se ne izbistri.