25. sednica SO Inđija

Dvadeset peta sednica Skupštine opštine Inđija zakazana je za ponedeljak, 19. oktobar, sa početkom u 10 časova. Pred odbornicima će se naći odluka o dodeli Oktobarskih nagrada, kao i izmene Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2026. godinu. Na dnevnom redu su i izveštaj o radu Predškolske ustanove „Boško Buha” za radnu 2025/2026. godinu, kao i davanje saglasnosti na godišnji plan rada ove ustanove za narednu školsku godinu. Odbornici će razmatrati i promene u sastavu Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija” Inđija, kao i razrešenje i imenovanje člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović” iz reda roditelja. Sednica će biti završena odborničkim pitanjima i inicijativama.