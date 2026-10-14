Setva ječma u Laćarku

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Poljoprivrednici u Laćarku danas započinju setvu ječma, čime počinju radovi na njivama u okviru jesenje setve. Nakon pripreme zemljišta, traktori i poljoprivredna mehanizacija ponovo su na parcelama, a proizvođači nastoje da iskoriste povoljne vremenske uslove kako bi posao obavili u optimalnom roku. Setva ječma predstavlja jedan od važnih poslova u ovom periodu godine, jer od kvaliteta pripreme zemljišta, izbora semena i pravovremene setve u velikoj meri zavisi dalji razvoj useva. Poljoprivrednici posebnu pažnju posvećuju stanju zemljišta i količini vlage, što je važno za kvalitetno klijanje i ravnomerno nicanje biljaka.