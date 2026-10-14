Rezultati 8. kola VFL Jug

SUBOTA:
Samo tri fudbalske utakmice su odigrane danas u Vojvođanskoj ligi grupa Jug. Derbi dana, derbi začelja, je odigran u Mačvanskoj Mitrovici .
NEDELJA:
Četiri fudbalske utakmice su odigrane danas u okviru osme runde takmičenja Vojvođanske lige grupa Jug. Derbi dana su igrali Borac i Radnički u Šajkašu.
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – PODUNAVAC BELEGIŠ (1-3)
ŠUMAR OGAR – LSK LAĆARAK (2-0)
PODRINJE M. MITROVICA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (1-1)
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – HAJDUK BEŠKA (1-1)
JADRAN GOLUBINCI – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (3-0)
BORAC ŠAJKAŠ – RADNIČKI NOVA PAZOVA (2-0)
DUNAV STARI BANOVCI – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (4-0)
(Redakcija)