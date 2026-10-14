Deo grada sutra bez vode

Za četvrtak, 15. oktobar 2026. godine planirani su radovi na vodovodnoj mreži na Bulevaru Konstantina Velikog. Zbog sanacije kvara na cevovodu bez vode će u vremenu od 8,30 do 13,30 sati ostati potrošači u :

delu Bulevara Konstantina Velikog ( od Crvene česme do Ul. 16.

divizije ) i

divizije ) i delu Naselja Nikola Tesla

Umanjen pritisak uz mogućnost povremenog nestanka vode imaće potrošači u :

stambenim zgradama u svim mitrovičkim naseljima

drugim višespratnim objektima i

naseljenom mestu Šašinci

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri. Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.

(PR služba JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica)