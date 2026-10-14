Deo grada sutra bez vode

Za četvrtak, 15. oktobar 2026. godine planirani su radovi na vodovodnoj mreži na Bulevaru Konstantina Velikog. Zbog sanacije kvara na cevovodu bez vode će u vremenu od 8,30 do 13,30 sati ostati potrošači u :
Umanjen pritisak uz mogućnost povremenog nestanka vode imaće potrošači u :
Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri. Potrošačima zahvaljujemo na strpljenju i razumevanju.
(PR služba JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica)