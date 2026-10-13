Saniran kvar na gasovodu

Juče je došlo do oštećenja gasovoda u Ulici Vase Stajića, kod broja 33, a kvar je u međuvremenu saniran i isporuka prirodnog gasa ponovo je uspostavljena, saopštilo je Javno preduzeće „Srem-gas”. Do oštećenja je došlo tokom radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture, zbog čega su domaćinstva na neparnoj strani ulice, od broja 33 do kraja ulice, privremeno ostala bez gasa. Podsećamo da „Srem-gas” korisnicima omogućava i prijem elektronskih računa, koji stižu direktno na mejl adresu, a prijava i dodatne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu preduzeća www.sremgas.rs