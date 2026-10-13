Atletska staza dobija novi izgled

Radovi na izgradnji atletske staze u sportskom kompleksu „Leje” u Inđiji nastavljeni su planiranom dinamikom, a napredak na gradilištu obišli su predsednik opštine Marko Gašić i direktor JP „Inđija put” Uroš Trifunović. Prema najavama, staza je proširena u skladu sa atletskim standardima, a nakon završetka radova sportistima će biti dostupne četiri staze za trčanje dužine 400 metara. Predviđeni su i prostori za skok u dalj, skok u vis, bacanje kladiva i bacanje koplja, kao i uređenje prilaznog parkinga. Kako je poručio predsednik Gašić, cilj je da sportski kompleks „Leje” postane značajno mesto za treninge, takmičenja i okupljanje sportista iz Inđije i drugih krajeva. Završetkom projekta, Inđija bi trebalo da dobije savremeniji prostor za razvoj atletike i organizaciju sportskih događaja tokom cele godine.