Otvorena 27. Zonska smotra likovnih umetnika amatera Srema

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U Vili „Bela pčela“ otvorena je 27. Zonska smotra likovnih umetnika amatera Srema, koja je okupila stvaraoce iz različitih mesta Srema. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložene radove do 21. oktobra.

Smotru organizuju Ustanova za negovanje kulture „Srem“ i Savez umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, sa ciljem promocije i afirmacije likovnog stvaralaštva amatera. Ovogodišnji selektor je akademski slikar Danijel Babić, koji će oceniti radove i odabrati one koji će se plasirati na naredni nivo smotre.Izložena dela rađena su različitim tehnikama, među kojima su akril na platnu i dasci, kao i ulje na platnu.Postavka u Vili „Bela pčela“ otvorena je za posetioce do 21. oktobra, radnim danima od 10 do 13 i od 15 do 18 časova.