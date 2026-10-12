Danas je Miholjdan

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Pravoslavni vernici danas obeležavaju Miholjdan, praznik posvećen Svetom Kirjaku Otšelniku, velikom podvižniku hrišćanske vere. Ovaj praznik u narodu je vezan za smenu leta i jeseni, a topli oktobarski dani poznati su kao Miholjsko leto. Prema predanju, Sveti Kirjak poživeo je 109 godina, a monasi su ga poštovali kao iscelitelja i utešitelja bolesnih i nevoljnih. Prema narodnom verovanju, nakon Miholjdana nastupa prava jesen, iako je kalendarski već počela. Sveti Kirjak je krsna slava brojnih srpskih porodica, a u pojedinim mestima održavaju se zavetine i litije.