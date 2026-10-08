Razvoj ruralnog turizma

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Na Novosadskom sajmu predstavljena je digitalna platforma „Sela Srbije”, koja ima za cilj da promoviše razvoj seoskog turizma i doprinese većoj vidljivosti ruralnih sredina širom Srbije. Platforma predstavlja nacionalnu digitalnu bazu koja na jednom mestu okuplja informacije o seoskim destinacijama, domaćinstvima i autentičnoj ponudi. Poseban značaj ima za ruralni razvoj, jer omogućava da potencijali sela budu dostupniji turistima i da se dodatno podstakne razvoj lokalne privrede. Cilj je da se kroz razvoj seoskog turizma dodatno osnaže lokalne zajednice, unapredi turistička infrastruktura i promovišu potencijali sela, domaća proizvodnja, tradicija i autentična ponuda širom Srbije.