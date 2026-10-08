Osmina finala Kupa PFS Srem

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Odigrane su sve utakmice osmine finala Kupa PFS Srem, posle kojih je poznato osam ekipa koje nastavljaju borbu za trofej. Među osam najboljih plasirali su se Jedinstvo iz Stare Pazove, Železničar iz Inđije, Omladinac iz Novih Banovaca, Donji Srem 2015, Hajduk iz Divoša, Šumar iz Ogara, LSK iz Laćarka i Podunavac iz Belegiša. Na osam utakmica postignut je ukupno 31 pogodak u regularnom delu, a dva duela rešena su posle izvođenja jedanaesteraca.

Rezultati osmine finala

Srem (Sremski Mihaljevci) – Jedinstvo (Stara Pazova) 1:4

Železničar (Inđija) – Podrinje (Mačvanska Mitrovica) 3:3, penalima 2:1

Omladinac (Novi Banovci) – Sloboda (Donji Tovarnik) 0:0, penalima 5:3

Donji Srem 2015 (Pećinci) – Hajduk (Višnjićevo) 4:1

Hajduk (Divoš) – Jadran (Golubinci) 4:0

Šumar (Ogar) – Radnički (Nova Pazova) 4:0

LSK (Laćarak) – Dunav (Stari Banovci) 4:0

Podunavac (Belegiš) – Hajduk (Beška) 3:0

(Redakcija)