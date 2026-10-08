Novi kamion autosmećar

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Ministarstvo zaštite životne sredine obezbedilo je Rumskom JP „Komunalac” novi kamion autosmećar kapaciteta 16 kubnih metara, namenjen efikasnijem prikupljanju i odvozu komunalnog otpada na teritoriji opštine. Novo vozilo trebalo bi da doprinese kvalitetnijem održavanju čistoće, posebno imajući u vidu sve veći broj kontejnera i intenzivnu stambenu izgradnju na području Rume. Nabavkom ovog vozila nastavlja se obnova mehanizacije preduzeća i unapređivanje uslova za efikasnije pružanje komunalnih usluga građanima.