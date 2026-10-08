Nacionalna nedelja promocije dojenja

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U Srbiji se obeležava Nacionalna nedelja promocije dojenja, sa ciljem da se ukaže na značaj i prednosti majčinog mleka za bebu i majku. Tim povodom, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica posetio je Škole roditeljstva u Domu zdravlja Ruma i Domu zdravlja Šid, gde su buduće majke imale priliku da dobiju korisne savete o dojenju, najčešćim nedoumicama i izazovima sa kojima se mogu susresti. Iz Zavoda poručuju da će se sa edukacijom i podrškom budućim majkama nastaviti i nakon završetka kampanje.