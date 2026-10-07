Vinska vizija Otvorenog Balkana od 10. do 12. oktobra

preuzeta fotografija

Međunarodni sajam vina, hrane i rakije „Vinska vizija Otvorenog Balkana” (Wine Vision by Open Balkan) biće održan pod sloganom „Jedno mesto. Ceo svetˮ, od 10. do 12. oktobra, na Beogradskom sajmu. Svoja najbolja vina i rakije predstaviće 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Kupci i prodavci iz 45 država najavili su dolazak, a zakazano je više od 2.000 poslovnih sastanaka. U okviru sajma biće organizovano i ocenjivanje više od 800 vina. U okviru stručnog programa biće organizovano 17 masterklasova posvećenih vinu i rakiji, sa 22 predavača iz 14 zemalja. Poseban segment i ove godine biće manifestacija „Food Visionˮ, posvećena regionalnoj gastronomiji i ugostiteljstvu, saopšteno je iz Vladine kancelarije za medije.