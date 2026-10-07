Digitalna platforma “Sela Srbije”

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Na Novosadskom sajmu predstavljena je digitalna platforma „Sela Srbije”, namenjena promociji i razvoju seoskog turizma. Prezentaciji je prisustvovao pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević. Platforma na jednom mestu objedinjuje informacije o selima, prirodi, tradiciji, gastronomiji i turističkoj ponudi, a korisnicima omogućava pretragu, korišćenje interaktivne mape i kreiranje itinerera. Ivanišević je istakao da je u razvoj ruralnog turizma u Vojvodini uloženo više od 250 miliona dinara, uglavnom u turističku infrastrukturu.