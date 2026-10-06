Za sedam dana život izgubilo 11 učesnika u saobraćaju

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Prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji evidentirano je 746 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 389, a život je izgubilo 11 učesnika u saobraćaju, saopštavaju iz Uprave saobraćajne policije, navodeći da do 11.10.2026. traje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi u 34 evropske zemlje članice organizacije mreža saobraćajnih policija Evrope. Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona, nepropisnog korišćenja audio i video uređaja i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva u vozilu. Apeluju na vozače da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje, jer njegova upotreba znatno povećava rizik od saobraćajne nezgode. Takođe, apeluje se na putnike u vozilima da koriste sigurnosne pojaseve na prednjem i zadnjem sedištu, i da vozači decu prevoze u bezbednosnim sedištima na propisan način.