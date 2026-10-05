Učenici Medicinske škole uredili školsko dvorište

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Učenici Medicinske škole „Draginja Nikšić” organizovali su akciju uređenja školskog dvorišta, želeći da prostor u kojem svakodnevno borave bude čistiji i prijatniji. Akciju je pokrenuo Učenički parlament, a učenicima su u realizaciji pomogli JKP „Komunalije” Sremska Mitrovica, koje su obezbedile džakove i zaštitne rukavice. Kroz ovakve aktivnosti učenici, osim što uređuju svoje školsko okruženje, pokazuju odgovornost i brigu o prostoru koji svakodnevno koriste. Iz škole poručuju da upravo ovakvi primeri pokazuju kako zajedničkim trudom male akcije mogu doneti velike promene.