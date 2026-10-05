Učenici Medicinske škole uredili školsko dvorište

Vesti Sremska Mitrovica | October 5, 2026

preuzeta fotografija

Učenici Medicinske škole „Draginja Nikšić” organizovali su akciju uređenja školskog dvorišta, želeći da prostor u kojem svakodnevno borave bude čistiji i prijatniji. Akciju je pokrenuo Učenički parlament, a učenicima su u realizaciji pomogli JKP „Komunalije” Sremska Mitrovica, koje su obezbedile džakove i zaštitne rukavice. Kroz ovakve aktivnosti učenici, osim što uređuju svoje školsko okruženje, pokazuju odgovornost i brigu o prostoru koji svakodnevno koriste. Iz škole poručuju da upravo ovakvi primeri pokazuju kako zajedničkim trudom male akcije mogu doneti velike promene.

preuzeta fotografija

Povezane objave

Završena druga faza radova na Kraku 8

JP “Srem-gas” unapređuje usluge za korisnike

Velika ulaganja u infrastrukturu Mačvanskih sela (Video)