Bioskop se vraća u Pećince

preuzeta fotografija

Posle višegodišnje pauze, bioskopsko platno u Kulturnom centru „Pećinci” ponovo će oživeti. Redovni bioskopski program počinje u petak, 9. oktobra, kada će publika moći da pogleda dve filmske projekcije. Najmlađe očekuje besplatna projekcija animiranog filma „Maša i Medved: Još zabavnije” od 18 : 30 časova, dok će od 20 : 30 biti prikazan domaći porodični film „Hajduk u Beogradu”. Za prvu projekciju potrebno je preuzeti besplatnu ulaznicu zbog ograničenog broja mesta, dok ulaznica za večernju projekciju košta 400 dinara. Bioskopske projekcije ubuduće će biti organizovane dva puta nedeljno – utorkom i petkom, uz dečji i porodični program u 18 : 30 i večernje projekcije od 20 : 30 časova.