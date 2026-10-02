Uređenje puta u Vognju (Video)

U Vognju je počelo uređenje lokalne putne infrastrukture, a kroz ovaj ciklus radova biće obnovljeno oko 1,3 kilometra ulica. Nakon dela Ulice Proke Đilasa, gde su radovi izvedeni juče, mehanizacija je danas angažovana u Fruškogorskoj ulici. Pored postojeće saobraćajnice, radovi obuhvataju i krak Fruškogorske ulice koji do sada nije bio asfaltiran. Predsednik Saveta Mesne zajednice Vognja, Jova Matić, istakao je da meštanima posebno znači što se, osim obnove dotrajalih deonica, uređuju i delovi ulica koji su do sada bili bez asfalta.

Kristina Bojić