Uklanja se trošni objekat u Rumi

preuzeta fotografija

Trošni stambeni objekat u Ulici Atanasija Stojkovića 180, na uglu sa Grobljanskom ulicom u Rumi, biće uklonjen zbog opasnosti po bezbednost ljudi i okoline. Objekat je godinama van upotrebe, bez krova i u veoma lošem i nestabilnom stanju. Nakon vanrednog inspekcijskog nadzora, utvrđeno je da je sklon padu, kao i da njegova sanacija i rekonstrukcija nisu moguće. Zbog toga je doneto rešenje o uklanjanju objekta, a iz Opštine Ruma najavljuju i pojačan inspekcijski nadzor nad zapuštenim i dotrajalim objektima koji mogu predstavljati rizik.