U ponedeljak, 23. sednica SO Inđija

Za ponedeljak, 5. oktobar, zakazana je 23. sednica Skupštine opštine Inđija. Sednica će biti održana u skupštinskoj sali, sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu je, između ostalog, donošenje odluke o finansijskoj pomoći porodicama sa decom obolelom od teških bolesti, kao i saglasnost na izmene finansijskog plana Doma zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović”. Odbornici će razmatrati i promene u nadzornom odboru JKP „Vodovod i kanalizacija” i Upravnom odboru Narodne biblioteke „Dr Đorđe Natošević”, a sednica će biti završena odborničkim pitanjima i inicijativama.