Počelo podnošenje zahteva roditelja-negovatelja

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Od 1. oktobra počelo je podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja. Zahtevi se mogu podneti elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Roditelji-negovatelji ostvarivaće pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa, čime se obezbeđuju i prava iz penzijskog i zdravstvenog osiguranja. Nakon kompletiranja dokumentacije, rok za odlučivanje o zahtevu je 15 dana. Uvođenjem ovog statusa roditeljima koji zbog svakodnevne i intenzivne nege deteta nisu u mogućnosti da budu na tržištu rada pruža se dodatna ekonomska i socijalna sigurnost.