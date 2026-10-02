Održano nekoliko sednica RIK-a

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Republička izborna komisija donela je na 36., 37., 38., 39. i 40. sednici održane 30. septembra i 1. oktobra više odluka važnih za predstojeće izbore. Proglašene su izborne liste za izbore za članove nacionalnih saveta, nacionalnih manjina, koji će biti održani 8. novembra : “Ujedinjeni romi za ujedinjenu Srbiju” Dejan Lajković, “Savez Hrvata Vojvodine, sve po planu 2026” , “Bunjevci-Ujedinjeno za Srbiju” i “Čuvari Sandžaka”.

Kada je reč o parlamentarnih izborima zakazanim za 25. oktobar, RIK je proglasio liste “Liberalno-zelena stranka za slobodnu i čistiju Srbiju”, “Biram pravdu, biram budućnost” (Koalicija Snaga) i “Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvek”. Za dve liste utvrđen je položaj izborne liste nacionalne manjine.

RIK je poništio ranije rešenje o proglašenju liste “Ćale, ovo je za tebe Petar Đurić premijer Srbije”. Nakon usvojenih prigovora birača, potom je naložio da se u roku od 48 časova otkloni nedostatak koji predstavlja smetnju za njeno proglašenje. Doneta su i rešenja o promenama u lokalnim izbornim komisijama, kao i o imenovanjima članova i zamenika RIK-a u proširenom sastavu.