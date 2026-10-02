Obnovljena sala Kulturnog centra “Pećinci” (Video)

Posle 48 godina od osnivanja, Kulturni centar “Pećinci” dobija potpuno obnovljenu salu i savremene uslove za održavanje pozorišnih predstava, filmskih projekcija, muzičkih programa, edukativnih sadržaja i brojnih drugih kulturnih događaja. U rekonstrukciju sale uloženo je više od 40 miliona dinara, sredstvima Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave i Opštine Pećinci. Dodatnih pet miliona dinara obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu za nabavku savremene digitalne bioskopske opreme. Posebno je značajno što se, posle gotovo dve i po decenije, stvaraju uslovi za povratak redovnog bioskopskog programa u Pećince, čime će publika ponovo imati priliku da filmske sadržaje prati u savremeno opremljenoj sali, u svom mestu. Opširnije u 19 časova.

Kristina Bojić