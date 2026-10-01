Vučić u obilasku Srema (Foto)

U okviru predizborne kampanje, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić započeo je obilazak Srema u Šimanovcima, gde je posetio Udruženje žena „Šimanovčanke”. Govorio je o infrastrukturnim projektima koji su u vreme njegovog predsedničkog mandata sprovedeni na teritoriji Pećinačke opštine.

Obilazak je nastavljen u Starom Slankamenu, zatim u Irigu, a potom i u Rumi, gde je Vučić posetio Udruženje penzionera. U Rumi je govorio o ulaganjima u puteve i razvoj sela na području opštine dok je Srpska napredna stranka bila na vlasti.

Nakon Rume , današnji obilazak Srema Vučić je nastavio posetom Višnjićevu, gde ga je dočekao koordinator SNS za Šid Dejan Bulatović . Bilo je reči o dosadašnjim investicijama koje su obećane prilikom nedavne posete predsednika Republike Srbije Batrovcima, kao i o planovima.