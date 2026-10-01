Popunjeni termini za preventivne preglede

Za besplatne preventivne preglede koje je Dom zdravlja „dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji planirao tokom oktobra više nema slobodnih termina. Građani su u kratkom roku zakazali sve dostupne preglede, što pokazuje veliko interesovanje za prevenciju i redovnu kontrolu zdravlja. Oktobarski program obuhvata ultrazvučni pregled abdomena, pregled karotidnih arterija, odnosno kolor dopler krvnih sudova vrata, kao i ultrazvuk dojki. Svi predviđeni termini za ove preglede su popunjeni. Veliki odziv građana još jednom potvrđuje značaj preventivnih pregleda, jer se redovnim kontrolama promene mogu uočiti na vreme, čak i kada ne postoje izražene tegobe.