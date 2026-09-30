Rezultati 6. kola VFL Jug (Video)

SUBOTA:
Beščanski Hajduk, posle prvog poraza u sezoni na gostovanju u Laćarku, danas je ponovo bio gost. Ovog puta u Temerinu.
NEDELJA:
Mlađe kategorije FK Dunav iz Starih Banovaca su u Šajkašu napravile „brazilsku atmosferu “, ali to gostu nije na kraju pomoglo. Borac je slavio sa minimalnih 1:0.
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – HAJDUK BEŠKA (1-2)
ŠUMAR OGAR – OMLADINAC NOVI BANOVCI (3-2)
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (3-0)
NEDELJA:
PODUNAVAC BELEGIŠ – LSK LAĆARAK (1-1)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – CRVENA ZVEZDA NOVI SAD (1-1)
JADRAN GOLUBINCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA (1-0)
BORAC ŠAJKAŠ – DUNAV STARI BANOVCI (3-0)
(Redakcija)