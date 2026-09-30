EPS upozorava na lažne mejlove

Vesti Srbija | September 30, 2026

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Kako je saopšteno iz „Elektroprivrede Srbije, ” građanima se putem lažnih emailova dostavljaju navodni računi za električnu energiju, u okviru aktuelne phishing prevare. Iz EPS-a ističu da nisu menjali način slanja elektronskih računa i da svojim korisnicima ne šalju poruke sa linkovima za plaćanje. O slučaju su obavešteni Nacionalni CERT i Odeljenje za visokotehnološki kriminal MUP-a. Građanima se savetuje da ne otvaraju sumnjive linkove iz ovakvih poruka, niti da putem njih ostavljaju lične ili druge podatke.

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