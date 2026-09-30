35. sednica RIK-a

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Na 35. sednici Republičke izborne komisije, održanoj 29. septembra, utvrđen je raspored mesta po kojem poslaničke grupe predlažu članove i zamenike članova biračkih odbora u stalnom sastavu za izbore za narodne poslanike zakazane za 25. oktobar. RIK je odredio i biračka mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a doneta su i rešenja o promenama u proširenom sastavu Republičke izborne komisije, kao i u lokalnim izbornim komisijama. Na sednici su donete i odluke o dodeli ugovora u postupcima javnih nabavki. Sednicom je predsedavao predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.