Rezultati 6. kola Srpske lige grupa Vojvodina

SUBOTA:
Derbi dana vojvođanskih fudbalskih trećeligaša odigran je u Inđiji. Železničar je u tom meču imao za rivale novosadske „studente”. Derbi začelja odigran je na zrenjaninskoj Gradnulici.
NEDELJA:
Praktično pokrajinski prestonički fudbalski derbi odigran je kraj poznate plaže Štrand u Novom Sadu . Veternik je davao golove u obe mreže i pobedio.
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (3-1)
OFK MLADOST APA APATIN – GFK SLOVEN RUMA (0-3)
SLOGA ČONOPLJA – TEKSTILAC ODŽACI (0-2)
OFK GRADNULICA ZRENJANIN – DINAMO 1945 PANČEVO (2-1)
OFK VRBAS – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-2)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – INDEX NOVI SAD (3-3)
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0-1)
KABEL NOVI SAD – VETERNIK (10 ČASOVA) (1-2)
(Redakcija)