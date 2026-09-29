Pojačana kontrola saobraćaja u Sremu

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Na području celog Srema u toku je pojačana kontrola saobraćaja, u okviru akcije „Speed maraton”. Kontrola se sprovodi na području opština Inđija, Stara Pazova, Ruma, Pećinci i Šid, kao i na teritoriji Sremske Mitrovice. Saobraćajna policija posebno kontroliše brzinu i sankcioniše vozače koji prekoračuju dozvoljenu brzinu, a saobraćajna policija apeluje na vozače da poštuju ograničenja brzine i da prilagode vožnju uslovima na putu. Policija navodi da je razlog za pojačane kontrole pogoršanje stanja bezbednosti u saobraćaju.