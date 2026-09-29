Od oktobra olakšice za grejnu sezonu

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Građani širom Srbije koji imaju status borca, vojnog ili civilnog invalida rata, kao i korisnici porodične invalidnine, od oktobra mogu da ostvare popust od 1.000 dinara mesečno na račun za električnu energiju. Ova olakšica važiće tokom šest meseci grejne sezone, od oktobra 2026. do marta 2027. godine, a ukupno umanjenje računa može iznositi 6.000 dinara. Za razliku od pojedinih kategorija građana kojima se status utvrđuje po službenoj dužnosti, korisnici boračko-invalidske zaštite moraju da podnesu zahtev lokalnoj samoupravi i prilože poslednji račun za struju. Uslov je i da brojilo glasi na ime osobe koja ostvaruje pravo.