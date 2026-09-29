Nastavak arheološkog istraživanja

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Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine dobijena su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara za nastavak arheoloških iskopavanja i istraživanja srednjovekovnog grada Kupinika u Kupinovu, opština Pećinci, koja se trenutno izvode i u završnoj su fazi. Radove sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica. Cilj arheoloških iskopavanja je da se dobiju dovoljni podaci kako bi se pristupilo rekonstrukciji samog lokaliteta (tvrđave).