Nastavak arheološkog istraživanja

Vesti Pećinci | September 29, 2026

preuzeta fotografija

Od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine dobijena su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 dinara za nastavak arheoloških iskopavanja i istraživanja srednjovekovnog grada Kupinika u Kupinovu, opština Pećinci, koja se trenutno izvode i u završnoj su fazi. Radove sprovodi Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica. Cilj arheoloških iskopavanja je da se dobiju dovoljni podaci kako bi se pristupilo rekonstrukciji samog lokaliteta (tvrđave).

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