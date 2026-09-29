Muzikoterapija u fokusu promocije knjige

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U Udruženju „Razlikovnica” u opštini Pećinci održana je promocija knjige „Muzikom do duše deteta” kliničkog muzikoterapeuta i pijanistkinje Selene Trifunović, koja živi i radi u Belgiji. Tom prilikom održano je i predavanje o značaju muzikoterapije, njenoj primeni u radu sa decom i odraslima, kao i mogućnostima za razvoj ove metode u Srbiji. U „Razlikovnici” je, u saradnji sa defektologom volonterom, pokrenuta i muzička radionica u okviru defektoloških i senzomotoričkih vežbi, koja će se kroz dodatne edukacije dalje razvijati.