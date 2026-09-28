RIK proglasio nove izborne liste

preuzeta fotografija

Na 32. i 33. sednici Republičke izborne komisije proglašeno je više izbornih lista za predstojeće izbore. Na 32. sednici proglašene su izborne liste za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta mađarske, slovačke i hrvatske nacionalne manjine, koji će biti održani 8. novembra. Na 33. sednici proglašene su izborne liste „Bogoljub Karić – Pokret SNAGA SRBIJE – BK” i „ĆALE , OVO JE ZA TEBE – PETAR ĐURIĆ – PREMIJER SRBIJE” za parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. RIK je odlučivao i o jednom prigovoru birača, koji je odbijen kao neosnovan.