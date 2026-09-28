Nova sala Kulturnog centra Pećinci

Kulturni centar „Pećinci” u četvrtak, 1. oktobra, svečano će otvoriti novu, kompletno rekonstruisanu i savremeno opremljenu salu. U obnovu je uloženo više od 40 miliona dinara, koje su obezbedili Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Opština Pećinci, dok je Pokrajinski sekretarijat za kulturu izdvojio dodatnih pet miliona dinara za savremenu digitalnu bioskopsku opremu. Nakon gotovo dve i po decenije, stvaraju se uslovi za povratak redovnog bioskopskog programa u Pećince, a nova sala biće namenjena i pozorišnim, muzičkim, obrazovnim i drugim kulturnim sadržajima. Svečano otvaranje počeće ceremonijom presecanja trake , nakon čega će biti predstavljen novi prostor i tehnička oprema.