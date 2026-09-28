26. septembar – Svetski dan kontracepcije

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Povodom 26. septembra – Svetskog dana kontracepcije, za učenike prvog razreda srednje škole „9. maj” u Sremskoj Mitrovici, održano je promotivno-edukativno predavanje o temi “Planiranje porodice i kontraceptivne metode,” saopšteno je iz Zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici. Učenici su, ovom prilikom, informisani o najadekvatnijim zaštitnim sredstvima kako ne bi došlo do neželjene trudnoće, a cilj je očuvanje reproduktivnog zdravlja, jačanje uloge žene i uključivanje muškaraca u proces planiranja porodice. Poseban akcenat tokom predavanja stavljen je na zaštitu od polno prenosivih bolesti koje mogu biti povezane sa hroničnom upalom male karlice, sekundarnim sterilitetom, vanmateričnom trudnoćom, kao i olakšanom transmisijom polnih infekcija, navodi se između ostalog u saopštenju.