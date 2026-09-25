Rehabilitacija mosta preko Save

Most preko Save na državnom putu Sremska Mitrovica-Bogatić biće rekonstruisan, a „Putevi Srbije” raspisali su tender za izbor izvođača radova. Most je dug 748 metara i predstavlja važnu vezu između auto-puta A3 i graničnog prelaza Badovinci. Radovi će obuhvatiti obnovu kolovoza i pešačkih staza, postavljanje novih ivičnjaka i zaštitnih ograda, kao i ojačavanje čelične noseće konstrukcije. Predviđen je i novi sistem odvodnjavanja. Rok za završetak radova biće između 180 i 450 dana od uvođenja izvođača u posao.