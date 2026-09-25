Povećan broj respiratornih infekcija u Sremu

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Prema rečima epidemiologa iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, povećan je broj respiratornih infekcija u Sremu, što je očekivano za ovo doba godine. Početak školske godine, povratak sa godišnjih odmora i niže temperature doprinose češćem boravku u zatvorenim prostorima i lakšem širenju infekcija. Građanima se savetuje redovno provetravanje prostorija, izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju simptome infekcije, kao i pojačana higijena ruku. Kod pojave simptoma, važno je odmarati se i pratiti zdravstveno stanje, a po potrebi se obratiti lekaru.