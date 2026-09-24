Kante za smeće izneti do 6 časova

Meštani Noćaja potrebno je da kante za smeće iznesu najkasnije do šest časova ujutru, kako bi ekipe JKP „Komunalije” na vreme obavile odvoz otpada. Zbog asfaltiranja puta Noćaj-Salaš Noćajski, na ovoj deonici od 8 do 19 časova važi potpuna obustava saobraćaja, pa je i redovan odvoz otpada prilagođen privremenom režimu. Iz „Komunalija” apeluju na građane da kante iznesu ranije nego što je uobičajeno, kako bi kamioni mogli da prođu kroz naselje, isprazne posude i završe odvoz pre početka dnevne obustave.