Kante za smeće izneti do 6 časova

Vesti Sremska Mitrovica | September 24, 2026

Meštani Noćaja potrebno je da kante za smeće iznesu najkasnije do šest časova ujutru, kako bi ekipe JKP „Komunalije” na vreme obavile odvoz otpada. Zbog asfaltiranja puta Noćaj-Salaš Noćajski, na ovoj deonici od 8 do 19 časova važi potpuna obustava saobraćaja, pa je i redovan odvoz otpada prilagođen privremenom režimu. Iz „Komunalija” apeluju na građane da kante iznesu ranije nego što je uobičajeno, kako bi kamioni mogli da prođu kroz naselje, isprazne posude i završe odvoz pre početka dnevne obustave.

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