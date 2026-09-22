Soja novog roda do 60 dinara, kukuruz i ječam poskupeli (Video)

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Prva trgovanja novim rodom sojinog zrna i rast cena primarnih ratarskih kultura obeležile su proteklu nedelju na Produktnoj berzi. Na tržištu kukuruza evidentiran je rast cene od 3,49% u odnosu na prethodni izveštajni period.

KUKURUZ:

Uzlazni cenovni trend posledica je pojačane tražnje u uslovima ograničene ponude na domaćem tržištu. Kupoprodajni ugovori za kukuruz rod 2026 zaključeni su u cenovnom rasponu od 20,90 do 21,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 21,11 din/kg bez PDV-a (23,22 din/kg sa PDV-om). Kukuruz starog roda prometovan je po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om).

PŠENICA:

Iako je pšenica količinski imala najveći udeo u ukupnom nedeljnom prometu, ponuda ove ratarske kulture bila je ispod proseka i nije pratila zahteve iskazane tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su za pšenicu za stočnu ishranu po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om). Povećano interesovanje kupaca za kupovinu robe sa produženim lagerom, rezultiralo je trgovanjem pšenice sa 11,5% proteina, preuzimanje do 31.12.2026, po ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a (23,65 din/kg sa PDV-om).

SOJA:

Početna cena novog roda sojinog zrna iznosila je 58,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Tokom nedelje, usled intenziviranja tražnje i deficita ponude na tržištu, realizovana cena zabeležila je rast i dostigla nivo od 60,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 59,82 din/kg bez PDV-a (65,80 din/kg sa PDV-om).

STOČNI JEČAM:

Povećan interes kupaca za stočnim ječmom, u kombinaciji sa izuzetno skromnom ponudom, uslovio je pozitivan cenovni pomak (+8,85%) u odnosu na prethodni upoređujući podatak. Trgovanje stočnim ječmom realizovano je u cenovnom intervalu od 19,20 do 19,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,27 din/kg bez PDV-a (21,19 din/kg sa PDV-om).

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Kada je reč o veštačkom đubrivu, berzanski ugovori zaključeni su za NPK 16:16:16 u pakovanju 600/1 po ceni od 62,39 din/kg (530 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za 25/1 iznosila 63,58 din/kg (540 eur/t) bez PDV-a. NPK 15:15:15 u pakovanju 25/1 prometovan je po ceni od 62,39 din/kg (530 eur/t) bez PDV-a. UREA, ruska, granulisana trgovana je po ceni od 57,11 din/kg (485 eur/t) bez PDV-a. Kupoprodajni ugovor za NPK 6:24:12 u pakovanju 25/1 zaključen je po ceni od 61,62 din/kg (525 eur/t) bez PDV-a, sa uračunatim prevozom do kupca.

(Redakcija)