14 novih radnika u DZ “Ruma”

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Dom zdravlja „Ruma” dobio je značajno kadrovsko pojačanje. Ugovore o radu na neodređeno vreme potpisalo je 14 novih zaposlenih, među kojima su 13 zdravstvenih radnika. Novi kadrovi biće raspoređeni u više službi, gde će svojim angažovanjem dodatno ojačati postojeće zdravstvene timove. Među novim zaposlenima su tri doktora medicine. Jedan je specijalista psihijatrije, dok će druga dva leka raditi u Službi opšte medicine i Službi hitne medicinske pomoći. Kadrovski sastav Doma zdravlja proširen je i sa deset novih medicinskih tehničara. Troje će biti angažovano u Hitnoj pomoći, dvoje u kućnom lečenju i nezi, jedan u opštoj medicini, dok će po dvoje raditi u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece i laboratoriji. Osim zdravstvenih radnika, ugovor na neodređeno vreme potpisao je i jedan zaposleni na nemedicinskim poslovima.