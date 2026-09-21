Prijem građana i u oktobru (Video)

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Dom zdravlja „Dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji nastavlja sa prijemom građana i tokom oktobra, nakon što su susreti sa sugrađanima organizovani tokom septembra. Cilj inicijative je da se građanima omogući direktna komunikacija sa rukovodstvom ustanove, lakše rešavanje nedoumica i efikasnije ostvarivanje prava pacijenata, ali i da se kroz njihove sugestije dodatno unapređuju zdravstvene usluge. Termini za prijem građana tokom oktobra biće naknadno objavljeni, a prijem će se organizovati u Edukativnom centru Doma zdravlja, u Srpskocrkvenoj 5.