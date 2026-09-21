NOVI UREĐAJ ZA STERILIZACIJU U RUMI

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Dom zdravlja „Ruma” dobio je savremeni uređaj za sterilizaciju medicinskih instrumenata, vredan 8,1 milion dinara. Nova oprema omogućava efikasniju i pouzdaniju sterilizaciju instrumenata koji se svakodnevno koriste u radu zdravstvene ustanove, čime se dodatno unapređuju uslovi za bezbedan rad i zaštitu pacijenata. Uređaj koristi savremenu tehnologiju, uz racionalnu potrošnju vode i energije, a namenjen je zdravstvenim ustanovama koje imaju potrebu za velikim kapacitetom sterilizacije. Nabavka je deo kontinuiranog ulaganja u opremu i modernizaciju Doma zdravlja „Ruma”, sa ciljem unapređenja uslova za rad zaposlenih i kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata.