Obeležavanje Boja na Ravnju

preuzeta fotografija

Ustanova za negovanje kulture „Srem” u saradnji sa MZ Ravnje i Muzičkim društvom „Praskozorje etno”, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica, organizuje obeležavanje 213. godišnjice Boja na Ravnju i slavne pogibije Zeke Buljubaše i njegovih „golaća”. Manifestacija će se održati u Domu kulture u Ravnju (ili u centru kod murala, ukoliko dozvole vremenski uslovi) 17. septembra 2026. Parastos za poginule biće održan kod Spomenika u 11, dok je početak kulturno-umetničkog programa zakazan za 12 časova.