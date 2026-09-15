Ulaganja u putnu infrastrukturu

Počelo je asfaltiranje Ulice Petra Preradovića, čime se nastavlja realizacija ulaganja u putnu infrastrukturu na teritoriji Sremske Mitrovice. Gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, rekao je da će radovi na putnoj infrastrukturi biti nastavljeni na više lokacija, kako na teritoriji grada, tako i u Mačvi. Nakon završetka radova u Avalskoj ulici u Laćarku, u planu je asfaltiranje još nekoliko saobraćajnica, a u narednih devet do 12 meseci trebalo bi da bude realizovano ukupno 18 ugovorenih projekata.