INĐIJA POSTAJE CENTAR ATLETIKE

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Predsednik Opštine Inđija , Marko Gašić, sastao se sa predsednikom Srpskog atletskog saveza Slobodanom Brankovićem, sa kojim je razgovarao o daljem razvoju atletike i stvaranju uslova za organizaciju velikih sportskih takmičenja u Inđiji. Jedna od tema bila je sertifikacija Turističko-rekreativnog kompleksa „Leje”, ali i njegovo buduće pozicioniranje kao mesta za okupljanje vrhunskih atletičara i održavanje značajnih takmičenja. Razgovaralo se i o izgradnji moderne atletske staze, koja bi Inđiji omogućila da dobije savremenu sportsku infrastrukturu za treninge i takmičenja najvišeg nivoa. Bogata atletska tradicija i rezultati sportista iz Inđije predstavljaju dodatni potencijal, a cilj je da ovaj grad ponovo zauzme značajno mesto na atletskoj mapi Srbije i regiona.