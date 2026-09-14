Dermatološki pregledi u Zdravstvenom centru (Video)

Od ponedeljka, 14.09.2026. godine, u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica van radnog odnosa biće angažovani specijalisti dermatovenerologije, koji će preglede pacijenata obavljati u ambulanti za kožne i alergološke usluge, u sledećim terminima:
14.09.2026. GODINE, U PERIODU OD 08:00 DO 14:30 ČASOVA
21.09.2026. GODINE, U PERIODU OD 08:00 DO 14:30 ČASOVA
28.09.2026. GODINE, U PERIODU OD 08:00 DO 14:30 ČASOVA
16.09.2026. GODINE, U PERIODU OD 08:00 DO 14:30 ČASOVA
23.09.2026. GODINE, U PERIODU OD 08:00 DO 14:30 ČASOVA