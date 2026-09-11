Usekovanje glave Svetog Jovana

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Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vernici danas obeležavaju Usekovanje glave Svetog Jovana, Proroka, Preteče i Krstitelja. Ovom svecu posvećeno je šest praznika u toku godine, a na današnji praznik predviđen je strogi post. U narodu se ovaj praznik naziva i jesenji Sveti Jovan, ili Jovan Glavosek, pa i Jovan Sekovan. Obeležava dan kada je car Irod iz Galileje, koji je živeo suprotno svim Božijim i ljudskim zakonima, naredio da se odseče glava pravdoljubivom Jovanu Krstitelju jer je Preteča sa javnih mesta osuđivao cara. Po želji nove careve žene, Jovanova glava je odsečena, odnosno, “usekovana” i doneta na tanjiru. Ovaj dan je izabran za obeležavanje smrti Svetog Jovana jer je 29. avgusta po starom kalendaru osveštana crkva koju su na grobu u Sevastiji podigli car Konstantin i carica Jelena. Danas se strogo posti, po mogućstvu praktikuje se tzv. “suhojedenje” – odnosno jede se samo nekuvana, suva posna hrana. Izuzetak je ako je praznik u subotu ili nedelju, kada se razrešava na ulje i vino. Blagočestivi običaj je da se na ovaj dan ništa ne jede iz tanjira i da se izbegava hrana i plodovi crvene boje, u znak sećanja na pogubljenje sv. Preteče kome je glava odrubljena i donesena Irodu na tanjiru. Na današnji dan se ne rade teži poslovi, odlazi se u polja i beru lekovite trave, ali se vodi računa da se ne radi ništa oko semenja. Slavi se kao krsna slava, a održavaju se i vašari. Sveti Jovan se naziva Krstitelj, jer je krstio Isusa Hrista i u njemu prepoznao Sina Božijeg, a slavi se i 20. januara. Na praznik Usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, 1914. godine rođen je patrijarh Pavle.